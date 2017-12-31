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Татарстан получил максимальный за последние семь лет урожай

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Полученный в этом году урожай зерновых в Татарстане стал рекордным за последние семь лет. Было собрано 5,2 млн тонн, а урожайность составила 34,2 ц/га, сообщается на сайте правительства республики.

По словам министра сельского хозяйства Татарстана Марата Ахметова, общий объем валовой продукции отрасли составит 260 млрд рублей. 

За год в республике произведено 1,8 млн тонн молока, скота и птицы выращено 515 тыс. тонн, произведено 1,19 млрд яиц.

Ранее в декабре сообщалось, что Россия установила рекорд по экспорту зерна. Страна заработала почти 36 млрд рублей. С начала года продали около 25,5 млн т.

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