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Художник театра «Лицедеи» Борис Петрушанский скончался в Петербурге

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Фото: Facebook.com
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Художник театра «Лицедеи» Борис Петрушанский умер 30 декабря в Петербурге, не дожив двух дней до своего 71-летия.

Об этом со ссылкой на друга художника Андрея Гульцева сообщает «Пятый канал».

«Один из светлейших и добрейших людей из тех, что я встречал на своём жизненном пути. Боря, как все его называли, взрастивший Лицедеев, бывший их артистическим директором и сценографом, художник, артист, режиссер, педагог», — написал Гульцев в своем посте в Facebook.

По данным СМИ, причиной смерти стал инфаркт.

Борис Петрушанский известен прежде всего как артдиректор и художник театра «Лицедеи». Кроме того, он был режиссером и сценаристом и создал более 60 фильмов.

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