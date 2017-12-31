В ДТП с автобусом в Кении погибли 36 человек

Как минимум 36 человек стали жертвами столкновения автобуса и грузовика на западе Кении. Как сообщает Daily Nation, ДТП произошло неподалеку от населенного пункта Мигаа в ночь на воскресенье, 31 декабря.

По данным издания, на месте скончались 28 пассажиров автобуса, а также водитель и погрузчик грузовика. Еще четыре человека, в том числе трое детей, скончались в больнице от полученных травм. В результате аварии пострадали еще 22 человека, все они госпитализированы.

По предварительным данным, автобус двигался на большой скорости и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с ехавшим навстречу грузовиком.

Портал iz.ru писал о крупной аварии, в которой погибли десять человек. ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла произошло на трассе между курортными городами Акапулько и Сиуатанехо 30 декабря.