МЧС предупреждает о тумане и плохой видимости в Москве 31 декабря

Туман и видимость до 500 м ожидаются в Москве в воскресенье, 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По прогнозам синоптиков, туман ожидается только в первой половине дня 31 декабря. Ведомство рекомендовало московским водителям снизить скорость движения и соблюдать дистанцию.

Портал iz.ru писал о том, что 31 декабря в Москве и столичном регионе будет теплая погода, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в столице прогреется до плюс 3 градусов, в Московской области — от плюс 1 до плюс 3.