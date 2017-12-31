Прямой эфир

Составлен рейтинг самых выставляемых на продажу подержанных машин

0
Фото: Global Look Prees/Mark Bialek
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты из аналитического агентства «Автостат» назвали марки автомобилей, которые чаще всего оказываются на вторичном рынке в России.

Первое место в этом списке занял Ford Focus 2012 года выпуска, средняя цена на данную модель составила более 510 тыс. рублей.

На второй строчке расположился автомобиль Toyota Corolla 2008 года, цена этого автомобиля чуть ниже – 469 тыс. рублей.

Также в тройке оказался Hyundai Solaris 2011 года выпуска, стоимость которого составляет около 440 тыс. рублей.

Ранее в декабре американская корпорация Google опубликовала рейтинг самых популярных автомобилей по запросам интернет-пользователей в США за 2017 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автомобили Tesla начали готовить к эксплуатации в холода
Автомобилист украл добычу у вышедшего к дороге леопарда



 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017