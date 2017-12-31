Составлен рейтинг самых выставляемых на продажу подержанных машин

Эксперты из аналитического агентства «Автостат» назвали марки автомобилей, которые чаще всего оказываются на вторичном рынке в России.

Первое место в этом списке занял Ford Focus 2012 года выпуска, средняя цена на данную модель составила более 510 тыс. рублей.

На второй строчке расположился автомобиль Toyota Corolla 2008 года, цена этого автомобиля чуть ниже – 469 тыс. рублей.

Также в тройке оказался Hyundai Solaris 2011 года выпуска, стоимость которого составляет около 440 тыс. рублей.

Ранее в декабре американская корпорация Google опубликовала рейтинг самых популярных автомобилей по запросам интернет-пользователей в США за 2017 год.





