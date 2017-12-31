Худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой ожидают в 2018 году

В 2018 году может произойти один из крупнейших гуманитарных кризисов со времен окончания Второй мировой войны.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на государственного секретаря Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт.

«Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать ещё более мрачным», — отметила она.

По данным издания, что Министерство международного развития Великобритании также анонсировало выделение дополнительных £21 млн в фонд ООН для преодоления последствий гуманитарных кризисов.

Ожидается, что эти средства пойдут на обеспечение питьевой водой и улучшение санитарных условий 13 млн человек, еще 9 млн будут обеспечены продовольствием.

В середине декабря в ООН заявили, что около 70 млн детей во всем мире живут в зонах гуманитарных кризисов и не имеют возможности получать нормальное образование.