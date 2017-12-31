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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло рядом с Афинами

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Фото: Global Look Prees/Ivan Damanik
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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло неподалеку от Афин. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Как заявили специалисты, толчки были зафиксированы в 06.02 по местному времени (07.02 мск). Эпицентр располагался в 81 километре от столицы Греции. Очаг залегал на глубине 10 км. 

О пострадавших и разрушениях не сообщается. 

Ранее 31 декабря портал iz.ru писал о землетрясении у побережья остова Гуам в Тихом океане магнитудой 4,6.

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