Более 10 тыс. военных ВВО выйдут на боевое дежурство в новогоднюю ночь

Более 10 тыс. военнослужащих Восточного военного округа выйдут на боевое дежурство в новогоднюю ночь. Об этом заявила пресс-служба округа.

Военные заступят в суточные наряды и караулы и будут выполнять задачи боевого дежурства и боевой службы, говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

Кроме этого, бойцы будут дежурить на узлах связи и в пунктах управления, будут охранять парки боевых машин и арсеналы с оружием и боеприпасами.

В состав смен войдут военнослужащие территориальных центров управления, а также личный состав командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО, кораблей Тихоокеанского флота. Также на дежурства выйдут караульные подразделения и подразделения антитеррора.