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Более 10 тыс. военных ВВО выйдут на боевое дежурство в новогоднюю ночь

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Более 10 тыс. военнослужащих Восточного военного округа выйдут на боевое дежурство в новогоднюю ночь. Об этом заявила пресс-служба округа. 

Военные заступят в суточные наряды и караулы и будут выполнять задачи боевого дежурства и боевой службы, говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс»

Кроме этого, бойцы будут дежурить на узлах связи и в пунктах управления, будут охранять парки боевых машин и арсеналы с оружием и боеприпасами. 

В состав смен войдут военнослужащие территориальных центров управления, а также личный состав командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО, кораблей Тихоокеанского флота. Также на дежурства выйдут караульные подразделения и подразделения антитеррора. 

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