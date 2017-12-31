Грузовикам запретили въезд во Владивосток

Въезд во Владивосток большегрузного транспорта запрещен в воскресенье, 31 декабря, из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Водителей личного автотранспорта просят по возможности отказаться от поездок, а в случае выезда на дороги города соблюдать меры предосторожности», – говорится в сообщении.

Уточняется, что это необходимо для того, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не парковать автомобили на обочинах магистралей. Сложная погодная ситуация может сохраниться и в новогоднюю ночь, уточнили в администрации.

30 декабря сообщалось, что улицы в Улан-Удэ начали чистить с помощью военной техники. Город оказался во власти снежного циклона.





