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Спортсменка из КНР победила в женском забеге на 2-м Куньминском марафоне ШОС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Легкоатлетка из Китая Чжэн Вэньжун победила в женском зачете 2-го Куньминского международного марафона. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Спортсменка пробежала 42,195 км за 2:50:41 ч. В качестве приза она получит 20 тыс. юаней (около $3 тыс.).

Второй пришла китайская бегунья Чжан Цзинся, показавшая время 2:52:57, третьей – белорусская спортсменка Ольга Каминская, преодолевшая дистанцию за 2:59:10.

Как сообщал портал iz.ru, в мужском зачете одержал победу киргизский легкоатлет Адилет Кыштакбеков с результатом 2:23:21 ч.

Второй Куньминский международный марафон проходил в китайской провинции Юньнань. Девиз спортивного мероприятия – «Дружнее! Ближе! Сплоченнее!», в нем принимают участие более 14 тыс. человек из 27 стран мира. В рамках марафона пройдут забеги на 42, 21, 7 и 2,6 км. Цель мероприятия - усиление интеграционных процессов и сплочение в рядах ШОС.

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