Легкоатлет из Киргизии победил в мужском забеге на 2-м Куньминском марафоне

Киргизский легкоатлет Адилет Кыштакбеков одержал победу в мужском зачете 2-го Куньминского международного марафона. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен пробежал 42,195 км за 2:23:21 ч. В качестве главного приза легкоатлет получил 20 тыс. юаней (около $3 тыс.).

«Всё прошло отлично, я превосходно себя чувствую. Было немного непривычно бежать на высокогорье, на высоте 1,8 тыс. м, но в целом я очень доволен, всё прекрасно», -— цитирует Кыштакбекова ТАСС.

В тройке лидеров — спортсмены из Китая Ян Шаохуэй и Чэнь Гоцзюнь, показавшие время 2:24:15 и 2:26:15 соответственно.

Второй Куньминский международный марафон проходил в китайской провинции Юньнань. Девиз спортивного мероприятия — «Дружнее! Ближе! Сплоченнее!», в нем принимают участие более 14 тыс. человек из 27 стран мира. В рамках марафона пройдут забеги на 42, 21, 7 и 2,6 км. Цель мероприятия — усиление интеграционных процессов и сплочение в рядах ШОС.

30 декабря портал iz.ru сообщал, что российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в спринте свободным стилем на этапе «Тур де Ски», преодолев дистанцию за 3 мин. 29 сек.