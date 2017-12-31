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В Приамурье раненый полицейский сумел задержать злоумышленника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Ивановском районе полицейский смог задержать правонарушителя, несмотря на ранение. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Инцидент произошел в селе Дмитриевка. 30 декабря местная жительница сообщила, что сожитель устроил скандал с ее дочерью. На вызов выехал сотрудник полиции.

«В квартире заявительницы во время выяснения обстоятельств конфликта, один из участников — неработающий, ранее неоднократно судимый гражданин, 1978 года рождения нанес участковому уполномоченному полиции удар ножом в спину», — сказано в сообщении.

Несмотря на полученное ранение, полицейский задержал напавшего. Пострадавшему правоохранителю была оказана медицинская помощь, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) возбуждено уголовное дело, злоумышленник задержан и находится в изоляторе.

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