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Китай готов расширять сотрудничество с РФ в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность Китая в консолидации политического и стратегического доверия с Россией в наступающем 2018 году. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Председатель Си Цзиньпин заявил, что готов присоединиться к своему российскому коллеге в консолидации политического и стратегического взаимного доверия, а также в расширении всестороннего стратегического сотрудничества», — сказано в сообщении.

Готовность Пекина к сотрудничеству с Москвой Си Цзиньпин выразил в новогоднем поздравлении президенту РФ Владимиру Путину. Ранее 30 декабря российский лидер поздравил глав государств и правительств с наступающим Новым годом, в том числе и председателя КНР.

О развитии двусторонних отношений Путин говорил в ходе большой пресс-конференции 14 декабря. Глава государства выражал уверенность «в том, что развитие отношений с Китаем имеет в России общенациональный консенсус», а также заявлял о наращивании сотрудничества с этой страной в сферах энергетики, экономики, космоса и авиации.

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