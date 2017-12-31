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Словения грозит Хорватии судом Евросоюза из-за территориального спора

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Фото: Global Look Press/CTK Photo/Libor Sojka
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Словения подаст в суд против Хорватии из-за несоблюдения Загребом решения арбитражного суда по территориальному спору между странами. Об этом заявил глава словенского МИД Карл Эрьявец.

Спор между Любляной и Загребом разгорелся вокруг акватории Пиранского залива в Адриатическом море. В Словении ссылаются на решение Международного арбитража в Гааге о спорных участках границы двух стран по суше и на воде. Хорватия решение не принимает, обосновывая это выходом из арбитража.

Ранее Словенские власти грозили штрафом хорватским рыбакам, регулярно ведущим промысел в акватории. Во избежание инцидентов 30 декабря полицейские катера сопроводили три хорватских рыболовных судна в Пиранском заливе.

«Хорватская полиция нарушает словенский суверенитет. Недопустимо, чтобы зарубежный государственный орган проводил определенные действия в нашем море без разрешения», — приводит заявление Эрьявеца «РИА Новости».

По его словам, Словения регистрирует подобные случаи регулярно, и поэтому готовит иск против Хорватии в суде Евросоюза, чтобы заявить, что Хорватия не соблюдает европейское и международное право, а также решение арбитражного суда. Министр подчеркнул, что «для иска уже много материала».

Более того, Эрьявец заявил, что Словения будет возражать против вступления Хорватии в Шенгенскую зону и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), если Загреб и в дальнейшем откажется принимать решение арбитражного суда. 

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