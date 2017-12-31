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Германия намерена увеличить инвестиции в сферу безопасности в 2018 году

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости увеличить инвестиции в сферу безопасности Германии для защиты общественного порядка. Об этом говорится в тексте новогоднего обращения Меркель к жителям ФРГ.

«Мы должны будем еще больше инвестировать в сильное государство, которое защищает правила нашего сосуществования и заботится о вашей и нашей всеобщей безопасности», — приводит текст заявления Меркель «РИА Новости».

В обращении канцлер поблагодарила полицейских за службу и, в частности, за обеспечение порядка во время новогодних праздников, а также «солдат, которые на родине или за рубежом служат нашей стране».

Полное выступление Меркель будет показано вечером 31 декабря, большая его часть посвящена внутриполитической ситуации в Германии и состоянию немецкого общества. Как писал портал iz.ru, в ходе обращения канцлер призвала стран — членов ЕС к сплоченности и совместной работе в 2018 году

По итогам 2017 года Меркель вместе с лидером Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартином Шульцом и премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером попала в антирейтинг, а почти половина (47%) жителей ФРГ выступает за ее отставку.

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