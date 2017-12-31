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Лавров выступил за возвращение Ногинску названия Богородск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил за возвращение подмосковному городу Ногинску его исторического названия — Богородск. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил в эфире программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ.

Лавров рассказал, что часть детства провел в Ногинском районе, где жил «у дедушки с бабушкой в деревянном доме со всеми деревенскими удобствами». Кроме того, министр учился в школе № 2 Ногинска.

«Сейчас я борюсь и пытаюсь привлечь на свою сторону губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, чтобы вернуть Ногинску исконное название Богородск. На въезде в город уже стоит стела с надписью «Богородск», но сам город по-прежнему официально называется Ногинском», — сказал Лавров.

Богородск был переименован в Ногинск в 1930 году.

Ранее портал iz.ru писал новогоднее пожелание от Лаврова россиянам. В 2018 году министр посоветовал продолжать «шутить, смеяться, это удлиняет жизнь».

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