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Более 13 тыс. правоохранителей обеспечат безопасность в праздники в Москве

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Более 13 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность жителей Москвы во время праздничных гуляний в столице. Об этом сообщили в пресс-службе департамента безопасности.

В Москве с 20 декабря по 9 января пройдет около 600 праздничных мероприятий, в том числе Общероссийская новогодняя елка в Кремлевском дворце.

«Во время проведения массовых мероприятий планируется задействование личного состава органов внутренних дел столицы и сотрудников Росгвардии общей численностью свыше 13 тыс. человек», — приводит «РИА Новости» сообщение правоохранителей.

Также отмечается, что на случай осложнения оперативной обстановки сформирован резерв из сотрудников полиции и Росгвардии.

На входах в места массового скопления людей и проведения праздничных мероприятий будут установлены контрольно-пропускные пункты с рамками металлодетекторов.

На постах ГИБДД будут усилены меры по предотвращению ввоза в город взрывчатых веществ, взрывных устройств и оружия.

Ранее портал iz.ru сообщал, что также в Москве будут усилены меры безопасности на транспорте. Сотрудники полиции будут проводить досмотр багажа и пассажиров, пригородных платформ, вестибюлей и подуличных переходов метро, а также остановок транспорта.

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