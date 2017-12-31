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ВВС Израиля вновь нанесли удар по позициям ХАМАС в Газе

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Yin Dongxun
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Удар по позициям боевиков движения ХАМАС в Газе нанесли израильские ВВС в субботу, 30 декабря.

По заявлению пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), это было сделано в ответ на пятничный ракетный обстрел.

«В ответ на вчерашний ракетный обстрел Шаар-ха-Негева и Сдот-Негева в Южном Израиле сегодня вечером истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В ЦАХАЛ считают данную акцию попыткой Ирана вызвать нестабильность в этом регионе.

13 декабря израильская армия нанесла удар по военному лагерю палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на осуществленный ранее ракетный обстрел по территории Израиля. Позже в тот же день ХАМАС выпустил еще три ракеты по израильской территории.

Накануне палестинское движение объявило о начале третьей интифады — борьбы палестинцев против израильской оккупации территорий. В том числе аннексированным считается и Иерусалим.

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