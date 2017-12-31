Житель Новгорода оплатил почти 50 штрафов, чтобы работать в Новый год

Житель Великого Новгорода оплатил почти 50 штрафов, чтобы работать в праздничные дни, сообщила пресс-служба УФССП по Новгородской области.

Автолюбитель на ВАЗ-2114 был остановлен в декабре этого года сотрудником дорожно-патрульной службы. При проверке выяснилось, что 30-летний владелец автомобиля накопил 47 неоплаченных штрафов. На автомобиль был наложен арест и его изъяли, сообщило издание Новгород.ру.

В преддверии Нового года мужчина решил, что в праздники он заработает с помощью транспортного средства гораздо больше, чем потратит на оплату штрафов. Он оплатил все 47 административных штрафов и забрал машину, чтобы в новогодние праздники заниматься перевозкой людей.