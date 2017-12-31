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Захвативший заложников в Харькове ранее привлекался к ответственности

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Захвативший заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове ранее привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

«Нам известно, что указанное лицо вело антисоциальный образ жизни. Он 77-го года рождения, житель города Харькова, уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров», — цитирует Беха агентство «Интерфакс».

Он добавил, что злоумышленник «жив-здоров», но имеет незначительные повреждения, полученные при задержании. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы это уже установим путем назначения и психиатрических экспертиз, и, самое главное, сегодня, безусловно, отберем его биологические образцы, чтобы мы четко владели, в каком все-таки он состоянии был. Предварительно заложники нам сообщили, что он на месте употреблял вроде как спиртные напитки», — добавил Бех.

Напомним, 30 декабря неизвестный захватил помещение «Укрпочты» и взял в заложники 11 человек. Предположительно, злоумышленник изначально хотел ограбить отделение почты. В ходе спецоперации по освобождению заложников никто не пострадал.

Один из освобожденных заложников рассказал, что злоумышленник постоянно предлагал им чай и кофе, а также требовал снимать его на видео и выкладывать в сеть. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Максимальное наказание за данное преступление — 15 лет лишения свободы.

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