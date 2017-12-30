Приставы будут дежурить в аэропортах Краснодарского края круглосуточно

Приставы будут дежурить в международных аэропортах Краснодарского края круглосуточно, чтобы предоставить помощь гражданам, которые хотят выехать за рубеж, сообщила пресс-служба УФССП по области.

Судебные приставы будут вести круглосуточное дежурство в аэропортах с 29 декабря до 9 января. Сделано это для оперативной помощи гражданам, состоящим в списках должников, но уже оплатившим задолженности, сообщили «Кубанские новости».

Лицам, желающим улететь, будет достаточно предъявить судебному приставу в аэропорту документы о том, что долг оплачен. После этого пристав оперативно удалит из списка должников гражданина и он сможет покинуть пределы страны.

Для того чтобы попасть в список людей, которым запрещено выезжать за пределы России, достаточно иметь задолженность от 30 тыс. рублей и подтверждение суда о неуплате долга. В Краснодарском крае сейчас насчитывается порядка 150 тыс. должников. Большинство из них имеют долги по алиментам.