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Пассажиры пострадавшего от удара молнии рейса доставлены из Болгарии в Грецию

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Christophe Vandercam
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Пассажиры авиарейса из грузинского Кутаиси в греческий город Кавала, в который ударила молния, доставлены в место назначения после вынужденной посадки в Болгарии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Кутаисский международный аэропорт.

Отмечается, что пассажиров доставили в Грецию на автобусах. Самолет авиакомпании Wizz Air остался в аэропорту Софии для проверки технического состояния.

«Пострадавший от молнии самолет остался в Софии, где продолжается его инспектирование. Запланированный же рейс в Ларнаку, который он должен был осуществить сегодня вечером, выполнил прибывший в Кутаиси другой борт авиакомпании Wizz Air», — сообщили в аэропорту.

Также представитель воздушной гавани рассказал, что из-за происшествия пришлось отложить несколько рейсов. Самолеты Wizz Air вылетали в направлении городов Мемминген (Германия) и Вильнюс (Литва) с задержкой в несколько часов.

30 декабря портал iz.ru сообщил, что самолет, вылетевший из Челябинска в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт из-за разгерметизации салона. Пассажиров рейса разместили в гостинице.

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