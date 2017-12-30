Пожар уничтожил аварийный дом в Якутии

Пожар уничтожил аварийный дом в селе Бетенкес в Верхоянском районе в Якутии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха.

Чрезвычайное происшествие произошло вчера ночью, 29 декабря. Пожарной бригадой был принят вызов в 00:41. Спасатели были на месте уже через две минуты. По прибытии сотрудники обнаружили, что огнем охвачен уже весь дом, сообщило ИА SakhaNews.

В результате пожара дом полностью сгорел, общая площадь пожара составила 129 кв. м. Сотрудники пожарной службы назвали наиболее вероятную версию причины пожара: несоблюдение правил пожарной безопасности при курении. Размер ущерба и причина пожара устанавливаются.