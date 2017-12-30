Подозреваемый в убийстве под Саратовом при задержании нападал на полицейских с ножом
Сбежавший из колонии Сергей Дубовицкий, подозреваемый в убийстве супруги, при задержании оказал сопротивление с применением ножа.
Об этом заявили в региональном управлении МВД в субботу, 30 декабря.
«При задержании он оказал сопротивление, кидался на полицейских с ножом. Никто не пострадал», — цитирует сообщение «РИА Новости».
«Газета.ру» сегодня утром сообщила о бегстве Дубовицкого из колонии-поселения в станице Паницкая Красноармейского района.
По версии следствия, после побега 28 декабря 43-летний мужчина отправился к своей супруге и убил ее на глазах у детей.
Дубовицкого осудили за избиение с применением оружия своего односельчанина, после того как тот вступился за его супругу во время пьяной семейной ссоры.