Подозреваемый в убийстве под Саратовом при задержании нападал на полицейских с ножом

Сбежавший из колонии Сергей Дубовицкий, подозреваемый в убийстве супруги, при задержании оказал сопротивление с применением ножа.

Об этом заявили в региональном управлении МВД в субботу, 30 декабря.

«При задержании он оказал сопротивление, кидался на полицейских с ножом. Никто не пострадал», — цитирует сообщение «РИА Новости».

«Газета.ру» сегодня утром сообщила о бегстве Дубовицкого из колонии-поселения в станице Паницкая Красноармейского района.

По версии следствия, после побега 28 декабря 43-летний мужчина отправился к своей супруге и убил ее на глазах у детей.

Дубовицкого осудили за избиение с применением оружия своего односельчанина, после того как тот вступился за его супругу во время пьяной семейной ссоры.