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Захватчика почты в Харькове помогла задержать одна из заложниц

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Фото: REUTERS/Stanislav Belousov
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Силовики задержали мужчину, захватившего заложников в отделении «Укрпочты» благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь в помещение. Об этом сообщил начальник полиции Харьковской области Олег Бех.

«Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло внутрь и обезвредило этого гражданина», — цитирует «РИА Новости» Беха.

30 декабря неизвестный мужчина захватил помещение «Укрпочты» и взял в заложники 11 человек. В полиции сообщили, что подозреваемый может иметь при себе взрывчатку и грозится ее применить. Бех уточнил, что силовой вариант освобождения заложников не применялся, хотя все спецподразделения были готовы к этому.

Позже в ходе спецоперации силовики освободили трех женщин и двух детей. Как сообщил президент Украины Петр Порошенко, освобождены все заложники, никто из них не пострадал.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Максимальное наказание за данное преступление — 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал портал iz.ru, злоумышленник изначально пытался ограбить отделение почты, однако спустя всего несколько минут на место прибыли сотрудники полиции. Тогда мужчина решил взять 11 посетителей и сотрудников почты в заложники. Позже один из освобожденных заложников рассказал, что злоумышленник постоянно предлагал им чай и кофе, а также требовал снимать его на видео и выкладывать в сеть.

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