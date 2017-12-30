Новым премьером Мали назначен экс-министр обороны

Экс-министр обороны Сумейлу Бубейе Маигу назначен новым премьером Мали.

Такое решение принял президент Ибрагим Бубакар Кейта в субботу, 30 декабря.

Новый глава кабмина в разное время возглавлял разведку Мали и МИД, а его преемник может встать во главе избирательного штаба президента на выборах в 2018 году, сообщает ТАСС.

Отмечается, что за четыре года это уже пятый премьер в этой африканской стране.

5 декабря портал iz.ru сообщил, что обстрел боевиков в Нигере на границе с Мали унес жизни троих военнослужащих США, еще двое ранены.

В Мали боевики-исламисты несколько лет ведут борьбу с правительством.