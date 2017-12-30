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Полиция задержала беглого заключенного, подозреваемого в убийстве жены

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Фото: ТАСС
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Сбежавший из колонии-поселения в Саратовской области заключенный Сергей Дубовицкий задержан полицией и подозревается в убийстве жены. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Задержали мужчину неподалеку от города Энгельса.

29 декабря супруга Дубовицкого была найдена мертвой с многочисленными ножевыми ранениями.

«Вечером 29 декабря в одном из домов села Квасниковка (Саратовская область) был обнаружен труп 38-летней женщины, на теле имелись ножевые ранения. В совершении преступления подозревается супруг погибшей, сбежавший в этот же день из колонии-поселения Сергей Дубовицкий», — цитирует ТАСС сообщение МВД.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным телеканала РЕН ТВ, убитая супруга Дубовицкого была многодетной матерью. Мужчина расправился с ней на глазах у детей.

Ранее портал iz.ru сообщил, что осужденный 43-летний Сергей Дубовицкий сбежал из саратовской колонии. Отмечается, что мужчина ранее был осужден по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и приговорен к пяти годам лишения свободы.

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