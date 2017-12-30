Захвативший заложников в Харькове постоянно предлагал им кофе и чай

Злоумышленник, захвативший заложников на почте в Харькове, постоянно предлагал им кофе и чай и требовал выкладывать видео с ним в сеть.

Об этом рассказал один из освобожденных в субботу, 30 декабря, подростков.

«Он всё время предлагал кофе и чай там, но мало ли что он туда подсыпал», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Как сообщала «Газета.ру», в субботу в Харькове из захваченного неизвестным почтового отделения в ходе штурма спецподразделением КОРД освободили заложников.

Злоумышленник пытался ограбить отделение, но полиция приехала слишком быстро. Тогда он взял в заложники 11 человек, в том числе двоих детей.

21 декабря портал iz.ru рассказал, что американский заключенный покончил с собой через день после оглашения приговора за преступление с захватом заложников в ресторане быстрого питания Burger King в прошлом году. Суд назначил ему 123 года лишения свободы.