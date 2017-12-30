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Лыжница из РФ Непряева стала четвертой в спринте на этапе «Тур де Ски»

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Фото: Getty Images/Stanko Gruden/Agence Zoom
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Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в спринте свободным стилем на этапе «Тур де Ски», продемонстрировав время 3 мин. 29 сек.

Как пишет «Газета.ру»», по итогам гонки тройку лидеров возглавляет швейцарская спортсменка Лорьян ван дер Грааф, преодолев дистанцию за 3 мин. и 25,84 сек. За ней следуют американка Софи Колдуэлл (3:27.22) и норвежка Майкен Фалла (3:27.66). Ранее в субботу, 30 декабря, спринт свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» выиграл российский спортсмен Сергей Устюгов.

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