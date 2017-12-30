Борт с пассажирами вернувшегося в Челябинск самолета вылетел в Петербург

Пассажиры вернувшегося в Челябинск самолета вылетели в Санкт-Петербург резервным бортом авиакомпании «Россия». Об этом информирует пресс-служба перевозчика.

«Для пассажиров самолета, который утром вернулся в Челябинск из-за срабатывания датчика закрытия двери, был отправлен резервный борт. Он уже вылетел в Санкт-Петербург», — приводит ТАСС комментарий представителя перевозчика.

Утром 30 декабря самолет авиакомпании «Россия», который должен был доставить из Челябинска в Санкт-Петербург 161 пассажира, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадки. Как пишет «Газета.ру», в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Клиентов компании разместили в гостиницах, им также предоставили напитки и горячее питание.