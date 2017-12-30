Силовики продолжают переговоры с захватчиком почты в Харькове

Силовики продолжают переговоры с мужчиной, который захватил заложников в харьковском отделении почты, сообщается в Twitter МВД Украины.

ЧП произошло около 3 часов дня. Неизвестный попытался ограбить отделение «Укрпочты» на улице Шевченко, однако полиция приехала слишком быстро. В ответ он взял в заложники 11 человек. После переговоров с полицией бандит отпустил трех женщин и двух детей.

Портал iz.ru опубликовал видео с места захвата заложников.