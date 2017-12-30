Силовики продолжают переговоры с захватчиком почты в Харькове
Силовики продолжают переговоры с мужчиной, который захватил заложников в харьковском отделении почты, сообщается в Twitter МВД Украины.
#Харків: поліція продовжує перемовини з чоловіком, який утримує людей pic.twitter.com/eSCFd2DJju— МВС України (@MVS_UA) 30 декабря 2017 г.
ЧП произошло около 3 часов дня. Неизвестный попытался ограбить отделение «Укрпочты» на улице Шевченко, однако полиция приехала слишком быстро. В ответ он взял в заложники 11 человек. После переговоров с полицией бандит отпустил трех женщин и двух детей.
Портал iz.ru опубликовал видео с места захвата заложников.