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Супругу муфтия Дагестана выдвинули кандидатом в президенты РФ

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Ведяшкин Сергей
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46-летняя супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова выдвинута инициативной группой граждан в кандидаты в президенты России. В инициативную группу вошли 542 человека, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Гамзатовой.

«Собрание инициативной группы, в которую вошли люди разных возрастов, прошло в Махачкале», — говорится в сообщении. В ее состав, в частности, вошли врачи, спортсмены, деятели науки и культуры республики Дагестан. Уведомление о проведении собрания было направлено в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) 25 декабря.

Айна Гамзатова имеет два высших образования, она — журналист, общественный и религиозный деятель.

Ранее сообщалось, что в субботу Верховный суд признал законным решение ЦИК о недопуске Навального на выборы президента. Центризбирком отказал Навальному в регистрации группы 25 декабря.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом на пост президента России.

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