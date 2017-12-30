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Министры обороны США и Катара обсудили ситуацию в Персидском заливе

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis/CNP/AdMedia
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис и его катарский коллега Халед бен Мухаммед аль-Атыйя по телефону обсудили ситуацию в районе Персидского залива и отметили, что для активизации борьбы с терроризмом необходимо снять напряженность в регионе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Пентагона. Отмечается, что стороны в ходе беседы условились, что США и Катар должны сконцентрироваться на «противодействии угрозе, которую Иран представляет всему региону».

Минувшим летом ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Государства выдвинули Катару 13 условий для восстановления отношений. 

В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным.

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