Министры обороны США и Катара обсудили ситуацию в Персидском заливе

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и его катарский коллега Халед бен Мухаммед аль-Атыйя по телефону обсудили ситуацию в районе Персидского залива и отметили, что для активизации борьбы с терроризмом необходимо снять напряженность в регионе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Пентагона. Отмечается, что стороны в ходе беседы условились, что США и Катар должны сконцентрироваться на «противодействии угрозе, которую Иран представляет всему региону».

Минувшим летом ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Государства выдвинули Катару 13 условий для восстановления отношений.

В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным.