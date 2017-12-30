Пятеро подозреваемых в подготовке теракта задержаны в Великобритании

Пятый подозреваемый в подготовке теракта, планируемого на прошедшее Рождество, задержан силовиками в Шеффилде. ТАСС сообщает, что задержание состоялось при содействии спецслужб Великобритании вечером в пятницу.

Известно, что подозреваемому 21 год, проводятся обыски по двум адреса. Ранее четверо подозреваемых были задержаны в графствах Саут-Йоркшир и Дербишир в ходе спецоперации. Власти предъявили двум из задержанных обвинения в изготовлении взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что власти Лондона усилят меры безопасности на праздничных мероприятиях по случаю Нового года.