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Эрдоган обвинил США в визовом кризисе

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Фото: REUTERS/Kayhan Ozer/Presidential Palace
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в визовом кризисе между Анкарой и Вашингтоном американские власти. Президент Турции отметил, что США сами начали визовый кризис и сами его завершили.

«Они начали визовый кризис, и большое им спасибо, что сами его завершили», – приводит «РИА Новости» слова Эрдогана. Лидер Турции отметил, что его страна визового кризиса не хотела.

В четверг посольство США в Анкаре заявило о снятии всех ограничений на визовые услуги. В ответ Турция сняла ограничение на выдачу неиммиграционных виз на территории США.

 Сложности в отношениях Турции и США начались после ареста в Стамбуле сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза, дипломата арестовали минувшей осенью.

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