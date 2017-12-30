Эрдоган обвинил США в визовом кризисе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в визовом кризисе между Анкарой и Вашингтоном американские власти. Президент Турции отметил, что США сами начали визовый кризис и сами его завершили.

«Они начали визовый кризис, и большое им спасибо, что сами его завершили», – приводит «РИА Новости» слова Эрдогана. Лидер Турции отметил, что его страна визового кризиса не хотела.

В четверг посольство США в Анкаре заявило о снятии всех ограничений на визовые услуги. В ответ Турция сняла ограничение на выдачу неиммиграционных виз на территории США.

Сложности в отношениях Турции и США начались после ареста в Стамбуле сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза, дипломата арестовали минувшей осенью.