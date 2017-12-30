Дело возбудили после избиения силовиками посетителей кафе в Ельце

Следственные органы Липецкой области возбудили уголовное дело в отношение сотрудников полиции, избивших гостей кафе в городе Ельце. В середине ноября 2017 года силовики осуществляли рейд по незаконному обороту наркотиков в заведении «Кара-Кум», однако они превысили полномочия, сообщает телеканал «360».

Дело возбудили по статье «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, с применением насилия или с угрозой его применения». В рамках расследования назначены экспертизы, установлены личности силовиков, занятых в спецоперации.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

Ранее сообщалось, что уволен участковый из подмосковного города Серпухов, вовремя не отреагировавший на жалобы женщины на собственного мужа, из-за действий которого она впоследствии лишилась кистей рук.