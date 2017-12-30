«Единая Россия» удалила агитационный ролик после жалобы

«Единая Россия» удалила агитационный ролик, записанный в поддержку президента России Владимира Путина, отметив, что он был «сугубо информационным». Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в партии подчеркнули, целью ролика не была агитация за кого-либо на избирательной кампании.

«Это сугубо информационный ролик, в нем рассказывается о результатах работы «Единой России» за год, — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Ранее Центризбирком России заявил, что рассмотрит жалобу юристов штаба Ксении Собчак на видеоролик «Единой России» с Дедом Морозом. Жалоба была передана в ЦИК и Генпрокуратуру 30 декабря.В видео девочка просит у Деда Мороза, чтобы президентом России стал Владимир Путин.

В понедельник, 25 декабря, Собчак подала документы на выдвижение в президенты России в Центризбирком. Для регистрации ей необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.