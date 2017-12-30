«Единая Россия» удалила агитационный ролик после жалобы
«Единая Россия» удалила агитационный ролик, записанный в поддержку президента России Владимира Путина, отметив, что он был «сугубо информационным». Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, в партии подчеркнули, целью ролика не была агитация за кого-либо на избирательной кампании.
«Это сугубо информационный ролик, в нем рассказывается о результатах работы «Единой России» за год, — говорится в сообщении пресс-службы партии.
Ранее Центризбирком России заявил, что рассмотрит жалобу юристов штаба Ксении Собчак на видеоролик «Единой России» с Дедом Морозом. Жалоба была передана в ЦИК и Генпрокуратуру 30 декабря.В видео девочка просит у Деда Мороза, чтобы президентом России стал Владимир Путин.
В понедельник, 25 декабря, Собчак подала документы на выдвижение в президенты России в Центризбирком. Для регистрации ей необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.