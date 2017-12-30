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Лидер «Ночных волков» предложил Burger King нарядиться петухами

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов предложил Burger King предложил переодеться в костюмы петухов. Соответствующее сообщение было опубликована на странице Залдостанова в социальной сети «Вконтакте».

Таким образом байкер ответил на предложение сети ресторанов быстрого питания переименоваться в «Ночных оленей» и поработать в доставке бургеров.

«Мы предлагаем Вам и всем Вашим сотрудникам достойно проводить уходящий год переодевшись в костюм петуха», — написал Залдостанов.

Он также отметил, что у сети ресторанов быстрого питания может увеличиться наплыв посетителей, добавив, что «петушиный костюм будет очень хорошо гармонировать, как компанией, так и с менеджментом Burger King».

Ранее сеть ресторанов быстрого питания направила письмо Александру Залдостанову, в котором предложила за 30 млн рублей поработать в службе доставки компании. Кроме того, байкерам предложили временно сменить название, так как оно звучало слишком мрачно и агрессивно, по мнению маркетологов Burger King, пишет «Лента.ру». Запись с предложением была размещена в социальной сети Facebook, позже ее удалили.

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