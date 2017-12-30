Постановлением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева национальный парк «Ладожские шхеры» создадут в Карелии. Режим охраны будет установлен по границам крупнейшего в Европе озера, рассказал глава Минприроды РФ Сергей Донской на странице в Facebook.

«Сейчас коллеги сообщили, что Дмитрий Анатольевич подписал еще одно постановление о создании национального парка «Ладожские шхеры» в Карелии», – написал министр, сообщает «Газета.ру». Донской отметил, что острова Ладожского озера, ландшафт берегов обладают уникальным растительным миром, который будет сохранен.

Ранее сообщалось, что министерство природы России утвердило новую редакцию Красной книги, в которой содержатся списки редких и исчезающих видов животных.