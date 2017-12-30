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Косачев считает информационной войной призывы США оказать влияние на Асада

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев рассматривает призывы Вашингтона к Москве оказать влияние на власти Сирии как элемент проводимой США информационной войны. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Ранее, 29 декабря, Госдеп в обращении к России попросил власти страны оказать влияние на режим президента САР Башара Асада и гарантировать, чтобы он прекратил «варварские атаки на свой народ».

«Призывы Госдепартамента США к России повлиять на власти Сирии… преследуют вполне конкретные цели — дискредитировать позиции Башара Асада в грядущем мирном урегулировании в Сирии», — отметил сенатор. По его мнению, этим и вызван «весь пафос про атаки против народа».

Кроме того, Константин Косачев полагает, что Вашингтон такими заявлениями пытается отвести внимание от серьезных обвинений в поддержке боевиков «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ). При этом сенатор уверен, что новый элемент информационной войны США не будет иметь каких-либо серьезных последствий.

Генштаб РФ сообщил 27 декабря, что американские военные на базе в Эт-Танфе могут проводить подготовку боевиков для дестабилизации ситуации в Сирии. Через два дня стало известно, что военные вертолеты США эвакуировали лидеров ИГ из сирийской провинции Дейр-эз-Зор и доставили их в провинцию Хасака, писала «Газета.ру». Пентагон назвал абсурдными эти обвинения.

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