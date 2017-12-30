Три «тираннозавра» чуть не сорвали прямой эфир американского телеканала

Три человека в костюмах тираннозавров «ворвались» в прямой эфир американского телеканала MSNBC, развеселив зрителей и пользователей интернета.

Видеоролик эфира появился на официальном канале MSNBC в Twitter.

That moment when 3 t-rexes crash @HallieJackson's live shot 🦖 pic.twitter.com/VCp9R7CjZn — MSNBC (@MSNBC) December 28, 2017

Курьезный случай произошел, когда корреспондент канала в Белом доме Хэйли Джексон обсуждала налоговую реформу с экспертом. Что самое интересное, ни эксперт, ни журналистка не обратили внимания на происходящее.

Пользователи Twitter бурно отреагировали на эту видеозапись.

«Не могу перестать смотреть и глупо смеяться», — написала Джина Ди.

Другие пользователи назвали тираннозавров лучшим задним фоном в новостях за всю историю.

Сама Джексон позже отреагировала на ситуацию.

«Ну хоть не аллигаторы», — написала она.

По версии газеты The Palm Beach Post, сценка с тираннозаврами оказалась розыгрышем, который устроили четыре местных жителя. Один из них смотрел эфир MSNBC на телефоне и направлял их, чтобы точно попасть в кадр.

Ранее в декабре ученые сообщили, что на самом деле тираннозавр мог выглядеть несколько иначе, чем это показано в фильме Стивена Спилберга «Парк юрского периода»