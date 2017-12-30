Сбежавший саратовский заключенный отбывал срок за пьяную поножовщину

Житель Саратовской области Сергей Дубовицкий, который сбежал из колонии и проверяется на причастность к убийству супруги, был осужден три года назад за то, что, будучи пьяным, ранил ножом односельчанина, вступившегося за жену беглеца.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст приговора суда.

Инцидент произошел 24 июля 2014 года. Во время распития алкогольных напитков в доме односельчанки между Дубовицким и женой произошел конфликт на почве ревности. За женщину вступился один из присутствующих. Дубовицкий ушел, но позже встретил этого мужчину на улице и нанес ему ножевые ранения.

Суд приговорил Дубовицкого к пяти годам колонии общего режима. Впоследствии осужденного перевели из колонии общего режима в колонию-поселение, откуда он и совершил побег.

Убийство 38-летней жительницы села Квасниковка, входящего в состав города Энгельса, произошло в 29 декабря вечером в ее доме. Следователи проверяют причастность к убийству супруга потерпевшей, который ранее в тот же день сбежал из колонии поселения.