Митрополит Иларион уверен в неминуемой передаче Исаакия Церкви

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил уверенность в том, что рано или поздно Исаакиевский собор перейдет во владение Русской православной церкви. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 24».

«Я думаю, что это (передача собора Церкви - ред.) будет сделано в обозримом будущем», — отметил митрополит.

По мнению епископа, ажиотаж вокруг этого вопроса намеренно спровоцировали представители оппозиции в целях создания недовольства взаимоотношениями действующей власти с Церковью. «Надо понимать, что такие поводы используются как раз для этого», - подчеркнул митрополит Иларион.

24 декабря министр культуры Владимир Мединский заявил, что Русская православная церковь сможет получить в управление Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, только если возьмет на себя обязательства по обслуживанию, содержанию и реставрации храма. Как писала «Газета.ру», депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга 28 декабря проголосовали против инициативы проведения референдума о статусе Исаакиевского собора.