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Католический священник перепел Боба Марли

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Фото: Getty Images/Rob Verhorst/Redferns
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Католический священник из Аккры (столица Ганы) спел песню в стиле регги. Судя по ролику, приобретшему вирусную популярность в соцсетях, выступал Чарльз Габриэль Палмер-Бакл (Charles Gabriel Palmer-Buckle) на общественном мероприятии.

Как пишет 30 декабря портал Ghana Web, священнослужитель исполнил песню Боба Марли Redemption Song.

В 2013 году преподобный Палмер-Бакл в одном из телеинтервью признавался, что Redemption Song — одна из его любимых композиций. Также он отмечал, считает Боба Марли первосвященником регги, отмечает портал 233times.com.

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