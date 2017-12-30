Вылетевший из Грузии самолет экстренно сел в Софии из-за удара молнии

Самолет авиакомпании Wizz Air, вылетевший из грузинского города Кутаиси в Салоники (Греция) совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Болгарии Софии из-за удара молнии. Об инциденте сообщила тбилисская телекомпания «Рустави-2».

Как передает ТАСС, всего на борту воздушного судна находились около 170 человек, никто из них не пострадал. Сейчас проводится проверка лайнера.

30 декабря самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Баку, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда после того, как один из пассажиров почувствовал себя плохо.