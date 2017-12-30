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Путин поздравил с новогодними праздниками Елизавету II и Терезу Мэй

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Фото: REUTERS/Maxim Shipenkov
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Президент РФ Владимир Путин поздравил с новогодними праздниками королеву Великобритании Елизавету II и главу британского правительства Терезу Мэй.

О новогоднем поздравлении российского лидера сообщает в субботу, 30 декабря, пресс-служба Кремля, передает «Газета.ру».

«Глава Российского государства также поздравил с рождественскими и новогодними праздниками Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II и Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезу Мэй!, – отмечается в сообщении. Путин в новогоднем поздравлении обратил внимание, что развитие отношении и сотрудничества двух государств выражает интересы их народов и всей Европы.

Ранее сообщалось, что президент Путин поздравил глав государств и правительств с наступающим новым годом. 

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