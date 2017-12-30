Минобороны Австралии объяснило приведение ВВС страны в боевую готовность

Авиабаза Военно-воздушных сил Австралии в городе Дарвин была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за пролета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над нейтральными водами у берегов Индонезии.

Об этом со ссылкой на Минобороны Австралии сообщает Guardian.

По данным военного ведомства, авиабаза ранее в декабре в течение «непродолжительного периода времени находилась в повышенной готовности» затем, чтобы быть в состоянии «отреагировать на изменяющиеся обстоятельства».

Представитель минобороны отметил, что военными не было зафиксировано нарушения иностранными самолетами воздушного пространства Австралии.

Минобороны РФ 5 декабря сообщало, что два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-95МС и два военно-транспортных самолета Ил-76МД ВКС России нанесли международный визит в Индонезию. Российские самолеты вылетели с аэродрома в Амурской области на аэродром Биак. Над акваторией Тихого океана они совершили попутную дозаправку.