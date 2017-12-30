Президент Путин поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Рождеством и наступающим Новым годом. В поздравительной телеграмме президента России отмечается важность диалога Москвы и Вашингтона.

В поздравлении Владимир Путин обращает внимание, что диалог двух стран крайне важен «в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы», сообщает «Газета.ру». Важно, добавил президент РФ, чтобы основой для восстановления и развития отношений РФ и США, стали принципы равенства и взаимного уважения.

В субботу, сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поздравил глав государств и правительств с наступающим новым годом.