Прямой эфир

Президент Путин поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Рождеством и наступающим Новым годом. В поздравительной телеграмме президента России отмечается важность диалога Москвы и Вашингтона.

В поздравлении Владимир Путин обращает внимание, что диалог двух стран крайне важен «в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы», сообщает «Газета.ру». Важно, добавил президент РФ, чтобы основой для восстановления и развития отношений РФ и США, стали принципы равенства и взаимного уважения.

В субботу, сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поздравил глав государств и правительств с наступающим новым годом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин обсудил с президентом Финляндии кризисы на Украине и в Сирии
Путин не поздравил Порошенко с Новым годом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017