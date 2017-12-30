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Снегопад и магнитная буря ожидаются Петербург в ночь на первое января

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Магнитная буря и снегопад ожидаются в Северной столице в ночь на первое января. Магнитная буря будет вызвана «северной полярной корональной дырой», а мокрый снег в Санкт-Петербург принесет атлантический циклон.

В городе будет тепло, сохранится плюсовая температура, по данным телеканала «78», ожидается от 0 до 2 градусов, а мокрый снег к утру превратится в дождь.

29 декабря в Москве был установлен новый рекорд тепла: в пятницу температура воздуха в столице прогрелась до 3,6 градусов. 

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