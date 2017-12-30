Новогоднюю подсветку зажгут на фасадах зданий в Москве 30 декабря

Новогоднюю архитектурно-художественную подсветку зажгут 30 декабря вечером на фасадах зданий в Москве, в том числе на «домах-книжках» на Новом Арбате.

Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что новогодний ролик на зданиях на Новом Арбате будет транслироваться при помощи архитектурно-художественной подсветки, состоящей из 540 светодиодных прожекторов и около 60 тыс. светодиодов, передает «РИА Новости».

Показ видеопоздравлений начнется в 16.15 и продлится до 2 января.

В пресс-службе отметили, что на фасадах здания Центрального телеграфа на Тверской улице можно будет увидеть открытку с поздравлениями.